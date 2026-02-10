Shenzhen impulsa la economía de drones con 310 rutas logísticas de baja altitud

Shenzhen, uno de los principales polos tecnológicos de China y sede del fabricante líder de drones DJI, anunció la apertura de 310 rutas logísticas de baja altitud, una señal clara del avance de un concepto que gana peso en la planificación económica del país.

Las autoridades informaron 82 de estas rutas fueron inauguradas solo en 2025. El plan incluye además la construcción de más de 1.200 plataformas de despegue y aterrizaje, pensadas para facilitar operaciones regulares de drones en entornos urbanos.

El objetivo es claro: integrar el transporte aéreo no tripulado a la logística diaria, desde entregas rápidas hasta servicios industriales, reduciendo tiempos y costos en ciudades densamente pobladas.

Shenzhen, capital de los drones en China

Ubicada en la provincia de Guangdong, Shenzhen concentra el 70% de la producción de drones de consumo del país y el 50% de los utilizados con fines industriales.

Esta posición la ha convertido en un laboratorio urbano para nuevas aplicaciones de la aviación no tripulada.

El crecimiento de la economía de baja altitud ha ido de la mano de una fuerte apuesta por la innovación. Entre 2020 y 2024, la inversión en investigación y desarrollo en Shenzhen pasó de 151.080 millones a 245.310 millones de yuanes, con un crecimiento anual promedio del 12,9%, según cifras oficiales.

Este esfuerzo explica por qué la ciudad lidera el despliegue de drones logísticos y se posiciona como referencia global en tecnología aplicada al transporte aéreo no tripulado.

Un nuevo motor económico para China

La economía de baja altitud fue reconocida oficialmente como nuevo motor de crecimiento en el Informe sobre la Labor del Gobierno de 2024. De acuerdo con estimaciones de la Administración de Aviación Civil de China, este sector alcanzó un tamaño de mercado de 1,5 billones de yuanes en 2024 y podría llegar a 3,5 billones de yuanes en 2035.

Para países como Chile, donde el uso de drones ya avanza en áreas productivas y de servicios, el caso de Shenzhen ofrece una pista concreta de hacia dónde se dirige la logística aérea del futuro.