Gendarmería removió a cuatro funcionarios tras fuga de dos reos en Santiago

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, comunicó este jueves una serie de sanciones internas a propósito de la fuga de dos presos desde la Ex Penitenciaría de Santiago, que se conoció la pasada jornada.

El nuevo escándalo en la institución penitenciaria -que coincidió a la evasión de otro sujeto desde un juzgado en Colina- motivó la remoción de su director metropolitano, Héctor Labrín; y de las tres primeras jerarquías de la referida cárcel.

Pérez, reconoció como "altamente preocupante" el episodio de la ex Penitenciaría, en que los reos escaparon vestidos de funcionarios: habló de una "evasión de características, insisto, inéditas en la historia penitenciaria reciente".

Como consecuencia, se ordenó la desvinculación de la línea de mando responsable de la seguridad en la capital: "Se procederá a la remoción del director regional metropolitano y al inicio de la desvinculación, el día de hoy, de las tres primeras jerarquías del CDP Santiago Sur; léase el alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno que se encontraban cumpliendo funciones a la fecha de acaecimiento de estos hechos".

El director de Gendarmería hizo una actocrítica al respecto, "Han sido siete meses terribles a cargo de Gendarmería (...) le hemos puesto el pecho a las balas, hemos sido honestos ante ustedes, hemos estado en las unidades con mi equipo que me acompaña. No ha sido el estilo nuestro esconder el polvo debajo de la alfombra".

El Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a que "es una situación realmente indignante y advirtió que se investigará la posible participación de personal del recinto en la fuga.

"Se están intensificando las medidas vinculadas con procesos al interior para que se cumplan todos los protocolos. El servicio especial de Gendarmería está tomando el control de ese establecimiento penitenciario con el objetivo de que no se vuelva a repetir esta situación. No puede quedar ninguna duda de que, haya alguna situación en la que se encuentren vinculados funcionarios de Gendarmería, que facilitaran la fuga de estas dos personas", sentenció el Ministro Gajardo.

Además informó que ha estado monitoreando esto personalemte junto al subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz y el Ministro de Seguridad, Luis Cordero, para realizar la recaptura lo antes posible.

El subsecretario Muñoz, se presentó esta mañana en el recinto junto a autoridades penitenciarias, y calificó el escenario "inaudito y nunca antes visto en los últimos tiempos".

Apuntó que una "falta de control y una coordinación" interna que permitió la vulneración de los protocolos de seguridad.

Fuga de reos en la ex Penitenciaría

Según el reporte policial, la ausencia de los reos se detectó durante el recuento de la tarde, lo que obligó a realizar un censo completo del penal para confirmar sus identidades.

Los fugados son catalogádos como criminales de alta peligrosidad:Tomás González Quezada, alias Pelao, quien fue condenado por homicidio frustrado por intentar matar a dos carabineros durante un control policial en una plaza de Ñuñoa; y Juan Flores Valenzuela, comocido como el Indio Juan, procesado por femicidio, tras asesinar a tiros a su expareja en la vía pública en Puente Alto.

La investigación quedó a cargo del Foco Penitenciario de la Fiscalía Regional Occidente, liderada por el fiscal Marcos Pastén, quien trabaja en conjunto con la Brigada contra el Crimen Organizado (BRICO) de la PDI para dar con el paradero de los delincuentes.