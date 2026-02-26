Neme defiende show de Asshka Sumathra: "Molesta que el homosexual sexualice una rutina"

La comediante y transformista Asshka Sumathra causó polémica en la cuarta noche del Viña 2026 con una rutina que, pese a convencer al público, terminó de forma abrupta.

Tras 50 minutos sobre la Quinta Vergara, los animadores ingresaron sorpresivamente para entregar la Gaviota de Plata y Oro a la ganadora "Coliseo", en medio de pifias del monstruo por el cierre de su presentación.

A pesar de la controversia, Asshka descartó censura y aseguró que su salida respondió a los tiempos pactados, además de confirmar que parte de su rutina incluyó improvisación.

Neme defiende rutina de Asshka Sumatra

En el matinal "Con Gusto a Viña", el periodista José Antonio Neme abordó la controversial presentación y defendió a la humorista, cuestionando el debate que se generó por el tono sexualizado de su rutina.

"Puedo estar equivocado. Pero siento que lo molesta es que el homosexual sexualice una rutina. Porque cuando el heterosexual la sexualiza da un poco lo mismo", expresó, marcando distancia de quienes criticaron el contenido del show.

En esa línea, agregó que en la Quinta Vergara se han escuchado bromas incluso más crudas sin provocar el mismo nivel de cuestionamientos, planteando que existe una expectativa distinta sobre lo que puede o no decir un transformista en el escenario cuando aborda su intimidad desde el humor.

"Yo me quedo con que el público la quería seguir escuchando", afirmó el comunicador, insistiendo en que, más allá de las consideraciones de tiempo u organización, la reacción mayoritaria fue clara.

"Lo cierto es que la gente la quería seguir escuchando. Eso es un dato, es un facto", remató Neme, subrayando que las pifias tras el cierre se extendieron incluso durante la competencia y fueron escuchadas en la transmisión televisiva.