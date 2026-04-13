Una IA desarrollada en China resuelve un problema matemático sin intervención humana

Un equipo de investigadores liderado por la Universidad de Pekín desarrollaron un sistema de inteligencia artificial (IA) capaz de resolver y verificar un problema matemático abierto sin intervención humana relevante.

El modelo logró en horas formalizar la solución de una conjetura planteada en 2014 mediante un sistema de doble agente que combina razonamiento en lenguaje natural y verificación formal, informó este lunes el diario hongkonés South China Morning Post.

El sistema, descrito en un artículo preliminar publicado recientemente en el repositorio arXiv, abordó un problema de álgebra conmutativa propuesto por el matemático estadounidense Dan Anderson y completó su verificación en unas 80 horas de ejecución.

De acuerdo con los investigadores, el marco integra un agente de razonamiento informal, encargado de explorar estrategias y construir posibles demostraciones, con otro de verificación formal que traduce esas pruebas a un formato matemático riguroso y comprobable por máquina.

El equipo señaló que la única intervención humana consistió en facilitar el acceso a documentos restringidos que el sistema no pudo obtener por sí mismo, sin necesidad de juicio matemático durante el proceso.

Los autores sostienen que este enfoque permite automatizar tareas que hasta ahora requerían colaboración entre especialistas y supervisión constante, aunque el trabajo aún no ha sido sometido a revisión por pares.

El desarrollo se enmarca en el avance de los modelos de lenguaje y los sistemas basados en agentes aplicados a problemas de investigación matemática, un ámbito en el que persisten retos como la fiabilidad de las demostraciones generadas por IA.

Los investigadores indicaron que la combinación de razonamiento en lenguaje natural y verificación formal podría facilitar la resolución de problemas complejos y reforzar la validación de resultados en este campo.

El desarrollo se produce tras la irrupción en los últimos meses de nuevos modelos chinos como DeepSeek y los impulsados por grandes tecnológicas como Alibaba o ByteDance, que han elevado la visibilidad internacional del sector y reavivado la competencia tecnológica con Estados Unidos.