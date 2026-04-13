Ubilla: Dar a conocer semanalmente cifras de homicidios no sirve en la planificación estratégica

El exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla (RN), manifestó en Cooperativa que la decisión del gobierno de dar a conocer cifras de homicidio de forma semanal tiene "beneficios y riesgos", aunque planteó que no es útil en materia de planificación estratégica.

En El Primer Café, Ubilla valoró que "desde el punto de vista de la transparencia y de lo que la ciudadanía y los propios medios de comunicación solicitan a la autoridad es correcto (...) respecto a si esa información semanal es útil en la planificación estratégica, yo diría que no, creo que ahí se requiere información agregada".

"Son dos planos, transparencia, check, y desde el punto de vista de la planificación estratégica, para el uso de la policía y el Ministerio Público, creo que la información agregada tiene un valor importante (...) tiene beneficios y riesgos, el goteo diario del reportaje de los medios de comunicación va a seguir, pero que cuatro veces al mes alguien diga 'lo que pasó esta semana es esto', creo que ayuda a cerrar esa demanda de información diaria", añadió.

Ante esta situación, el exministro Ricardo Solari (PS) manifestó que "los gobiernos son evaluados por lo que hacen y también por lo que prometen y no hacen y en el terreno de seguridad estamos en este segundo eje. Lo que quiere el país es conocer bien el plan de seguridad, qué es lo que se va a hacer y obviamente esto tiene que tener una presentación formal y detallada, cuál es lo nuevo que este gobierno, que fue en parte elegido por su firme opción en la seguridad como parte de la agenda en su programa, cómo lo va a hacer, eso no está claro".

"En vez de estar combatiendo el crimen y los homicidios, una parte de la gente va a tener que estar produciendo información y datos para un indicador, es una pésima asignación de recursos. Imaginar que un indicador puede modificar la realidad es ingenuo, escandaloso, porque lo que hay que hacer es enfrentar el delito", lamentó.

Por su parte, Claudio Arqueros (UDI) aseveró que "esto va a ser una alerta para el gobierno, lo positivo es que le debiera poner una autoexigencia, una autodemanda, para efectos de los resultados, que es como se mide a los gobiernos, y el hecho que se informe a la ciudadanía también es bueno".

Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo, ligado al Frente Amplio, sostuvo que "el consejo que se le podría hacer al gobierno actual tiene que ver que en un tema tan complejo como la seguridad solo es posible avanzar si se continúa parte de lo que había comenzado en el gobierno anterior. Una prueba clara de aqello es si se va a continuar con el proyecto de inteligencia económica, que detecta la circulación del dinero de origen criminal y otras iniciativas, y no confundir el cuidado de las policías con una especie de manga ancha o chipe libre".