Economista prevé nueva alza de la bencina y el petróleo esta semana

El análisis del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC) anticipa que este 16 de abril los combustibles volverán a subir, aunque en menor medida que en el pasado "bencinazo", cuando el Gobierno decidió cambiar -por falta de recursos, dijo- el subsidio al sector.

"El conflicto entre EE.UU. e Irán escaló en marzo, generando un alza en el tipo de cambio y en el precio del petróleo, tendencia que se ha ido revirtiendo levemente tras la tregua anunciada", dice el estudio.

Además, "el tipo de cambio superó consistentemente los $900 por dólar durante marzo. Se alcanzó un máximo de $932 el 31 de marzo, retrocediendo a $894 el 10 de abril".

Pero, como "el período relevante para el cálculo del precio de los combustibles captura parte del alza de marzo, para las gasolinas se proyecta un alza de $36,5 por litro".

"Para el diésel se proyecta un alza mayor, de alrededor de $63 pesos por litro. Esto se debe al encarecimiento mayor de este combustible en los mercados internacionales, en comparación con las gasolinas", explicó Francisca Cuadros economista e investigadora de Clapes.

Sin el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), agrega el análisis, las alzas serían 73 pesos por litro para las gasolinas y superiores a 100 pesos por litro para el diésel.