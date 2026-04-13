Gobierno presentó reporte semanal de homicidios: 21 víctimas fatales en la última semana

La Subsecretaría de Prevención del Delito implementó una nueva metodología para informar las cifras de homicidios consumados en el país, con reportes semanales que se publicarán cada lunes.

En su primer balance bajo este sistema, la autoridad cifró en 21 las víctimas fatales registradas durante la última semana. El conteo consideró los hechos ocurridos entre el mediodía de un domingo y el mediodía del siguiente.

A diferencia del informe existente, que se entrega de manera semestral -y que cruza datos entre distintas instituciones del Estado-, este nuevo reporte se construyó solo a partir de información entregada por Carabineros y la Policía de Investigaciones.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, explicó cómo funcionaba la nueva medición.

"Se trata únicamente de víctimas de homicidio consumado. Cuenta con la información que nos proporcionan las policías, ambas, respecto de víctimas, no respeto de hecho policial", detalló.

La autoridad agregó que los datos eran depurados en base a los antecedentes policiales disponibles, con el objetivo de entregar información más comprensible y permitir un seguimiento más inmediato de la evolución de los delitos.

"Nosotros creemos que parte de que la democracia funcione de la manera correcta es que las personas se encuentren correctamente informadas (...) La información, es la única que permite que nosotros, por un lado, generemos las políticas públicas y la gente las entienda", sostuvo.

Estas cifras tienen un carácter preliminar, ya que pueden ser modificadas posteriormente al ser contrastadas con registros de instituciones como el Ministerio Público, Gendarmería y el Servicio Médico Legal, cuyos datos alimentan el informe oficial consolidado.