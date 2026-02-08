El martes 17 de febrero comenzará el Año Nuevo Chino, la festividad más importante del calendario tradicional chino, que este año estará regida por el Año del Caballo. La celebración, que se extiende por 15 días, moviliza a millones de personas en China y en distintas partes del mundo (incluido Chile) y simboliza un nuevo ciclo marcado por la energía, el movimiento y los nuevos comienzos. Escucha todos los detalles junto a Carla Morales Vallejo, del Instituto Confucio Santo Tomás.

