Incendio en La Vega: Locatarios acusan a la administración de impedirles rescatar mercadería

Publicado: | Fuente: Cooperativa
Un día después del gran incendio que consumió al menos 70 locales en la Vega Central, comerciantes acusaron que la administración les ha impedido el ingreso para rescatar mercadería que no fue alcanzada por las llamas, por lo que corre el riesgo de descomposición por falta de refrigeración y contaminación por humo.

"A nosotros no nos dejan sacar ni siquiera la mercadería para ir a venderla a otro lado, nos tienen prohibido el paso. La administración está poniendo problemas", fustigó uno de los locatarios afectados.

Las + leídas
