El vocero Arturo Guerrero conversó con Cooperativa sobre el incendio que el domingo afectó a alrededor de 70 locales y bodegas en el sector de Patio Quilicura de la Vega Central; y los señaló como equivalentes a un 5 por ciento del total de puestos del terminal agrícola.

"La Vega son 1.150 locales, y en base a eso (podemos decir que) fue un 5 por ciento que sufrió el percance del incendio", afirmó Guerrero, destacando que esta jornada "la Vega está operando" mayoritariamente de forma normal: "No la vamos a poner al 100 por ciento, pero sí al 95, porque la Vega no para", enfatizó.

El dirigente admitió la preocupación de los locatarios que perdieron sus productos, y se mostró comprensivo ante los reclamos de quienes no han podido sacar lo que se salvó. Sin embargo, sostuvo que "la administración tiene que ser muy responsable, y tenía que venir el Servicio Nacional de Salud a ver si (los alimentos) estaban aptos o no para la venta".

"Entiendo a los locatarios; o sea, nadie desea perder lo que se perdió, pero ellos tienen que entender que la administración de la Vega tiene una responsabilidad", dijo.

De todas formas, ya se hizo aquella labor y ahora se está trabajando en la limpieza del lugar: "Hasta antes de ese informe no se podía ingresar a donde había sucedido el incendio. Llegó el informe y se autorizó el ingreso, (…) recién empezó el proceso de evacuación y los locatarios cooperan en hacer la limpieza requerida para empezar a reconstruir", destacó.

