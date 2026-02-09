Tianfu Festival duplica su experiencia y se toma Santiago con dos parques

El Tianfu Festival, reconocido como el festival de luces chinas más grande de Latinoamérica, regresa este verano a Santiago con una propuesta inédita: por primera vez se realizará simultáneamente en dos parques, ofreciendo recorridos distintos y complementarios.

La edición 2026 se desarrolla en el Parque Padre Hurtado y el Pueblito Las Vizcachas, con más de 60 instalaciones lumínicas, espectáculos culturales y panoramas familiares durante febrero y marzo.

Dos parques, dos recorridos temáticos

La principal novedad del Tianfu Festival este año es su doble localización, pensada para ampliar la experiencia del público y descentralizar uno de los panoramas culturales más concurridos del verano en Santiago.

Cada parque ofrece un concepto propio, aunque ambos comparten un eje común: cultura china, tecnología LED y espectáculos nocturnos, con funciones de martes a domingo.

Cultura Milenaria Tianfu en La Reina

En el Parque Padre Hurtado, el recorrido está dedicado a la cultura china tradicional. El público puede recorrer réplicas de arquitectura histórica, figuras emblemáticas y elementos patrimoniales, además de presenciar exhibiciones de kung fu, danzas tradicionales y expresiones artísticas ancestrales.

Este espacio incluye también lagunas iluminadas, una zona gastronómica, área de merchandising y una tienda de trajes tradicionales Hanfu, orientada a quienes buscan una experiencia cultural más inmersiva.

Bosque Fantástico en Puente Alto

En paralelo, el Pueblito Las Vizcachas presenta el Bosque Fantástico, una propuesta inspirada en la fantasía oriental contemporánea. El recorrido combina esculturas iluminadas de gran formato -como unicornios, alces gigantes y flores monumentales- con una puesta en escena enfocada en el impacto visual.

En este parque se refuerza la programación de espectáculos nocturnos, que incluye danza tradicional china, acrobacias, contorsionismo, máscaras mágicas y ópera china.

Luces chinas y tecnología LED a gran escala

El Tianfu Festival 2026 destaca por su despliegue lumínico: más de 60 conjuntos de luces chinas, con estructuras que alcanzan entre 10 y 12 metros de altura, construidas con miles de luces LED.

Cada parque ofrece un recorrido nocturno distinto, pensado para la circulación familiar y la experiencia visual.

Fechas, entradas y celebraciones especiales

El festival funcionará durante todo febrero y hasta finales de marzo, con actividades especiales programadas para el Año Nuevo Chino y el Día del Amor, los días 16 y 17 de enero.

Las entradas están disponibles a través de Ticketplus y también pueden adquirirse directamente en la boletería de cada parque.

Sobre Tianfu Festival

Nacido en la provincia de Sichuan, China, Tianfu Festival busca acercar la milenaria cultura china a públicos de todas las edades mediante espectáculos que combinan tradición, arte y tecnología.

Desde 2019 ha recorrido distintas ciudades de Chile, como Santiago, La Serena, Coquimbo y Antofagasta, consolidándose como uno de los panoramas culturales y familiares más relevantes del verano.