"Minga por la Iglesia de Ichuac": Campaña busca salvar histórico inmueble de Chiloé
Publicado: | Fuente: Foto: Consejo de Monumentos Nacionales
La Fundación Iglesias Patrimoniales de Chiloé lanzó esta campaña para reunir 450 millones de pesos y restaurar el templo ubicado en la isla de Lemuy, afectado por un grave hundimiento del suelo.
Su directora, Natalia Cruz, advirtió que “los fondos a los que hoy podemos postular son muy bajos y no permiten ejecutar trabajos esenciales”, lo que ha obligado a la organización a buscar apoyo ciudadano y privado.