La Fundación Iglesias Patrimoniales de Chiloé lanzó esta campaña para reunir 450 millones de pesos y restaurar el templo ubicado en la isla de Lemuy, afectado por un grave hundimiento del suelo.

Su directora, Natalia Cruz, advirtió que “los fondos a los que hoy podemos postular son muy bajos y no permiten ejecutar trabajos esenciales”, lo que ha obligado a la organización a buscar apoyo ciudadano y privado.

