China Hoy: El encuentro entre el arte y la agricultura

La tierra fértil del campo también es rica en inspiración artística. "Si los agricultores toman un pincel, pueden convertirse en artistas. Si uno hace algo con completa devoción, surgirá una obra maestra", dijo Miao Huixin, embajador cultural de la aldea de Shengfeng, distrito de Xiuzhou de la ciudad de Jiaxing, provincia de Zhejiang. Miao ha sido aclamado como el "Picasso rural de China" y fue incluido por la revista Time como un0 de los 10 artistas asiáticos más destacados.

Zhejiang, zona modelo de prosperidad común, ha sido pionera en el sistema de embajadores culturales a nivel nacional, seleccionando a reconocidas figuras culturales para apoyar a los cantones y poblados en el desarrollo cultural.

Las pinturas de los agricultores de Xiuzhou se han convertido en uno de los símbolos culturales más llamativos de la región gracias a sus exageradas formas, brillantes colores, ricas composiciones y el distintivo encanto de los poblados ribereños. En marzo del año pasado, se inauguró un taller de pintura para agricultores en la aldea de Shengfeng, donde 22 estudiantes aprendieron técnicas de pintura y creatividad de la mano de Miao, plasmando la vida cotidiana del campo en sus obras.

Según Miao, el 90% de los estudiantes provenían de poblados cercanos, incluyendo niños y personas mayores que habitan en residencias de ancianos. "Algunos estudiantes no tenían experiencia previa en pintura. Para ellos, pintar fue una forma de expresar sus emociones a través de colores e imágenes. Mediante este proceso, pudieron desarrollar su propio criterio estético, lo que a su vez constituye una forma de autodesarrollo, observación y reflexión".

Gracias al financiamiento municipal, los alumnos no solo estuvieron exentos del pago de matrícula y materiales, sino que además se ofrecieron subsidios. Durante cuatro meses, los estudiantes dedicaron su tiempo libre a aprender y crear pinturas, realizando cuatro obras cada uno.

A finales de septiembre pasado, la Base de Creación de Pintura Folclórica Moderna China de Xiuzhou inauguró la exposición de pintura campesina "Aquí vivimos" para mostrar las creaciones de los estudiantes. La exposición estuvo abierta hasta el 1 de enero de 2026 y posteriormente se trasladó al Centro Cultural y Artístico de Jiaxing, ubicado en las cercanías.

"He realizado exposiciones de pintura en el extranjero, y muchos amigos de otros países me han revelado su aprecio por las pinturas de los campesinos, al considerarlas una expresión sincera de sus emociones que además combinan un encanto exótico", dijo Miao. Según el aclamado pintor, si continúan profundizando en el arte, hay ciertos estudiantes que incluso podrían convertirse en artistas independientes y vender sus obras alrededor del mundo. La clase de pintura también podría servir como una fuente de inspiración para residentes de otras aldeas, ayudándoles a ver que pintar no es una tarea difícil.

Actualmente, Xiuzhou cuenta con una galería de arte de pintura campesina, 32 centros de creación y formación para pintores campesinos, y un equipo de más de 2000 pintores campesinos.

Wu Haimei es una de las alumnas de la clase de pintura de Miao. Hace años, las obras de Miao la conmovieron, lo que despertó su interés por la pintura. "Soy una chica de origen rural del poblado de Youchegang, distrito de Xiuzhou, ciudad de Jiaxing y trabajo en el departamento de seguridad social. Pinto en mi tiempo libre, plasmando en mis obras el amor que siento por mi pueblo natal".

Un autoretrato de Wu Haimei, una residente local, en la exposición de pintura campesina "Aquí vivimos" en el distrito de Xiuzhou de la ciudad de Jiaxing, en la provincia de Zhejiang. Li Zhuoxi.

En 2017, Wu participó en una clase de pintura en Youchegang. El año pasado, se reincorporó a la clase y creó cuatro autorretratos, que impresionaron al público por sus colores vibrantes y pinceladas de estilo libre.

"Desde que empecé a pintar, he mejorado mi paciencia al tratar con la gente y siento una gran satisfacción. He asistido a muchos talleres con excelentes profesores, y su inquebrantable pasión por la pintura me ha conmovido profundamente", comentó Wu. Desde el pequeño estudio que dirige en la cercana aldea de Maijia, donde ofrece formación gratuita a los lugareños, Wu señaló que "todo el mundo puede crear y convertirse en artista".

Desde 2001, Xiuzhou ha celebrado un festival de pintura rural cada dos o tres años, con un total de más de 2.500 obras. El distrito también ha llevado estas pinturas al extranjero y ha organizado exposiciones en más de 20 países, al tiempo que ha fomentado colectivos de pintores locales y ofrecido formación gratuita a aproximadamente 10.000 residentes.

Además de las exposiciones, Xiuzhou ha integrado con éxito este arte popular en su economía rural. Mediante la creación de una empresa dedicada a las artes plásticas, ha desarrollado cerca de 200 productos culturales derivados, generando un valor de producción de 25,66 millones de yuanes (3,6 millones de dólares) y transformando la creatividad local en una fuente de ingresos sostenible.