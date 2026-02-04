"Zhejiang: Brotes verdes en el campo" es el título de versión de febrero de la revista China Hoy, dando cuenta de la revitalización rural en esta provincia, ejemplo de la reforma del gobierno.

En su artículo central, "El código rural de Zhejiang", la revista describe la estrategia integral de la provincia para reducir la brecha entre el campo y la ciudad y alcanzar la prosperidad común, funcionando como un modelo de desarrollo de alta calidad para China.

"El encuentro entre el arte y la agricultura" narra cómo el distrito de Xiuzhou ha logrado integrar la creación artística en la vida cotidiana de los campesinos, transformando la tierra fértil en una fuente de inspiración tanto cultural como económica.

El artículo "ALC en un mundo de tensiones: desarrollo, paz y previsibilidad", escrito por el politólogo chileno Ignacio Araya, analiza el tercer Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe (ALC), publicado en diciembre de 2025, destacando su importancia en un contexto global marcado por la incertidumbre y el unilateralismo.

Con la nota "2026, año del Caballo de Fuego", la revista explora la profunda simbología de este signo del horóscopo chino, destacando sus tres aspectos esenciales.

Y siguiendo con las celebraciones del Año Nuevo Chino, "El significado de los festivales" reflexiona sobre los paralelismos emocionales y espirituales entre las celebraciones tradicionales de China y las de América Latina y el Caribe, argumentando que, pese a la distancia, ambas culturas comparten un anhelo común por la vida y una reverencia hacia la naturaleza.

Gracias al acuerdo de Efecto China con China Hoy, puedes leer su edición mensual desde Cooperativa:

Lee la edición de febrero de la revista China Hoy by Efecto China