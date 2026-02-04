Concurso "China y yo" vuelve en 2026 con trivia sobre cultura china

En el contexto de la celebración del Año Nuevo Chino 2026, la Embajada de China en Chile, junto a instituciones culturales chilenas, lanzó la cuarta versión del concurso "China y yo".

Este año el concurso será una trivia progresiva en TikTok e Instagram que busca difundir la cultura china en Chile y mostrar las oportunidades actuales para viajar, conocer y vincularse con el gigante asiático, especialmente tras la extensión de la exención de visa para ciudadanos chilenos.

El certamen se desarrollará durante la Fiesta de la Primavera entre febrero y marzo de 2026, con una duración total de tres semanas, y forma parte de las actividades digitales asociadas al Año Nuevo Chino, que en 2026 estará representado por el Caballo.

La iniciativa es organizada en colaboración con la Fundación José Venturelli y será difundida a través de las cuentas oficiales del concurso en TikTok e Instagram.

Una trivia progresiva sobre China

El concurso "China y yo 2026" se basa en una dinámica de trivia semanal, diseñada para combinar entretenimiento y aprendizaje:

Semana 1 : preguntas simples sobre cultura general, símbolos y Año Nuevo Chino.

: preguntas simples sobre cultura general, símbolos y Año Nuevo Chino. Semana 2 : preguntas de nivel intermedio sobre turismo, destinos, gastronomía y patrimonio.

: preguntas de nivel intermedio sobre turismo, destinos, gastronomía y patrimonio. Semana 3: una pregunta de mayor dificultad, centrada en historia, innovación, negocios o datos poco conocidos de China.

Las preguntas estarán pensadas para incentivar la búsqueda de información, la interacción en redes sociales y el descubrimiento de distintos aspectos de la cultura china.

Cómo participar en "China y yo 2026"

Para ser parte del concurso, las personas deberán cumplir con los siguientes pasos:

Seguir la cuenta oficial @chinayyo en TikTok o Instagram.

Responder correctamente cada pregunta publicada.

Comentar la respuesta en la publicación correspondiente.

Mantener el perfil público durante el desarrollo del concurso.

Solo quienes contesten correctamente las tres etapas de la trivia podrán acceder a la fase final.

Sorteo final y jurado institucional

Los participantes que completen con éxito todas las etapas recibirán un número de participación, con el cual ingresarán a un sorteo final.

Para asegurar transparencia y confianza, el sorteo se realizará mediante una tómbola digital certificada, será transmitido en vivo desde las redes de @chinayyo y quedará grabado para libre acceso público.

El jurado estará integrado por representantes de instituciones chilenas dedicadas a la difusión de la cultura china, reforzando el carácter educativo e institucional del concurso.

Viajar a China hoy: más accesible para chilenos

Uno de los ejes centrales de esta edición del concurso "China y yo" es mostrar que viajar a China es hoy más accesible para los chilenos, gracias a la extensión de la exención de visa para Chile y otros países de Sudamérica.

La trivia abordará también el ecosistema de negocios chino, el turismo y las oportunidades de intercambio cultural, en línea con el interés creciente por China en la región.

Esta cuarta versión de "China y yo" refuerza el uso de redes sociales como herramientas de difusión cultural, aprendizaje y acercamiento entre China y Chile, en un formato simple, participativo y pensado para audiencias digitales.