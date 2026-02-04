Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago26.1°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Corporativo | Efecto China | Efecto China Cultura y Entretención

Concurso "China y yo" vuelve en 2026 con trivia sobre cultura china

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La iniciativa busca acercar China a los chilenos a través de preguntas progresivas en redes sociales.

Concurso
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En el contexto de la celebración del Año Nuevo Chino 2026, la Embajada de China en Chile, junto a instituciones culturales chilenas, lanzó la cuarta versión del concurso "China y yo".

Este año el concurso será una trivia progresiva en TikTok e Instagram que busca difundir la cultura china en Chile y mostrar las oportunidades actuales para viajar, conocer y vincularse con el gigante asiático, especialmente tras la extensión de la exención de visa para ciudadanos chilenos.

El certamen se desarrollará durante la Fiesta de la Primavera entre febrero y marzo de 2026, con una duración total de tres semanas, y forma parte de las actividades digitales asociadas al Año Nuevo Chino, que en 2026 estará representado por el Caballo.

La iniciativa es organizada en colaboración con la Fundación José Venturelli y será difundida a través de las cuentas oficiales del concurso en TikTok e Instagram.

Una trivia progresiva sobre China

El concurso "China y yo 2026" se basa en una dinámica de trivia semanal, diseñada para combinar entretenimiento y aprendizaje:

  • Semana 1: preguntas simples sobre cultura general, símbolos y Año Nuevo Chino.
  • Semana 2: preguntas de nivel intermedio sobre turismo, destinos, gastronomía y patrimonio.
  • Semana 3: una pregunta de mayor dificultad, centrada en historia, innovación, negocios o datos poco conocidos de China.

Las preguntas estarán pensadas para incentivar la búsqueda de información, la interacción en redes sociales y el descubrimiento de distintos aspectos de la cultura china.

Cómo participar en "China y yo 2026"

Para ser parte del concurso, las personas deberán cumplir con los siguientes pasos:

  • Seguir la cuenta oficial @chinayyo en TikTok o Instagram.
  • Responder correctamente cada pregunta publicada.
  • Comentar la respuesta en la publicación correspondiente.
  • Mantener el perfil público durante el desarrollo del concurso.

Solo quienes contesten correctamente las tres etapas de la trivia podrán acceder a la fase final.

Sorteo final y jurado institucional

Los participantes que completen con éxito todas las etapas recibirán un número de participación, con el cual ingresarán a un sorteo final.

Para asegurar transparencia y confianza, el sorteo se realizará mediante una tómbola digital certificada, será transmitido en vivo desde las redes de @chinayyo y quedará grabado para libre acceso público.

El jurado estará integrado por representantes de instituciones chilenas dedicadas a la difusión de la cultura china, reforzando el carácter educativo e institucional del concurso.

Viajar a China hoy: más accesible para chilenos

Uno de los ejes centrales de esta edición del concurso "China y yo" es mostrar que viajar a China es hoy más accesible para los chilenos, gracias a la extensión de la exención de visa para Chile y otros países de Sudamérica.

La trivia abordará también el ecosistema de negocios chino, el turismo y las oportunidades de intercambio cultural, en línea con el interés creciente por China en la región.

Esta cuarta versión de "China y yo" refuerza el uso de redes sociales como herramientas de difusión cultural, aprendizaje y acercamiento entre China y Chile, en un formato simple, participativo y pensado para audiencias digitales.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada