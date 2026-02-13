¿Sirve la TNE? ¿Se elimina la Bip!?: Inicia en Metro el pago del pasaje con tarjetas bancarias

El presidente del directorio de Metro, Guillermo Muñoz, compartió en Cooperativa las claves del inicio de la marcha blanca del pago del pasaje con tarjetas de débito o crédito.

"La marcha blanca nos está ayudando primero a educar y a informar a los nuevos usuarios sobre cuál es la forma de usar (sus tarjetas). Lo que va de primer día de uso, tenemos que cerca del 1% de las personas que a diario usan el Metro -es decir, 16 mil pasajeros- están usando el pago con tarjeta", afirmó Muñoz.

"Ha sido un buen comportamiento; no hemos tenido ningún reclamo, (pero) ha habido bastantes consultas referidas a cómo se usa y particularmente cuál es la posibilidad en los buses", sistema donde todavía no está operativo, recalcó el presidente de Metro.

¿Qué bancos sirven y qué beneficios implican el uso de mis tarjetas?

Usar tarjetas de débito o crédito en el pago del pasaje en el Metro ayuda a "ahorrar (tiempo) en la fila", pues no se necesitaría comprar otra tarjeta Bip! si se pierde la obtenida, destacó la autoridad.

"Hay que recordar que (funcionan) las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito y las de prepago que tienen marca Visa y Mastercard; son las dos que representan el 90% de las tarjetas del mercado. Podrán ser usadas en todos los torniquetes y estaciones de Metro, más todos los de Metrotren Nos a Alameda", comunicó Muñoz.

"Hay integración entre ambas, eso es importante; y para que opere esta integración hay que usar el mismo medio de pago. Si uno lo ocupa en el Tren Central, tiene que usar exactamente el mismo en Metro para que así funcione la integración de tarifas que hay entre estos dos modos", explicó el presidente de Metro.

Asimismo, "no significa que con esto estemos terminando la tarjeta Bip!. Sigue funcionando y lo otro es un medio de pago extra. Lo mismo rige para el QR, también seguirá operando", agregó.

¿La TNE sirve?

Sin embargo, Muñoz aclaró que "el beneficio o la tarifa rebajada por concepto escolar se tiene que seguir usando a través de la tarjeta TNE".

"Ya sea estudiante básico, secundario, de media o universitario, no pueden reemplazar su pase por una tarjeta de crédito o débito", indicó.

Sin embargo, el presidente de Metro aseguró que "seguramente, se va a implementar un poquito más a futuro" la chance de que un estudiante pague su beneficio a través de tarjetas bancarias: "Es un tema de tecnología que ya está disponible; (solo) hay que verificar ciertas restricciones asociadas a la seguridad del uso de un beneficio que entrega el Estado".

Muñoz recordó que el pago con tarjetas tampoco está disponible, de momento, para los adultos mayores.