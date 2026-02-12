Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.7°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Aseguran que Américo fue internado de urgencia tras bullado quiebre con Yamila Reyna

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Cecilia Gutiérrez reveló que el cantante de cumbia se encontraría en una clínica capitalina.

Aseguran que Américo fue internado de urgencia tras bullado quiebre con Yamila Reyna
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El cantante Américo habría llegado a la sala de urgencias de una clínica capitalina luego de su controversial quiebre con Yamila Reyna. 

La tarde de este jueves, la periodista Cecilia Gutiérrez informó que uno de los involucrados en la polémica -que implicó una violenta discusión- tuvo un problema de salud. 

En tanto, Pablo Candia de "Plan Perfecto" confirmó que se trataba del exponente de la cumbia.

"Puedo confirmar que la persona que llegó a la clínica y que estaría en Urgencias es Américo", reveló en el programa de farándula. 

No obstante, el comunicador señaló que se desconocen los motivos por los que el artista acudió a un recinto asistencial. 

Si bien, ninguno de los dos involucrados ha entragado grandes detalles del incidente, Reyna reapareció en redes sociales, donde señaló que decidió priorizarse y ponerle fin a la relación "por mi integridad física, mental y emocional". 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada