Cuenta regresiva para el Año Nuevo China: día 4, preparación de vestimenta nueva

Por Fabián Pizarro Arcos

A cuatro días de la Fiesta de la Primavera, la atención se centra en la renovación personal, simbolizada en la preparación de ropa nueva. Vestirse con prendas nuevas durante el Año Nuevo Chino es una tradición profundamente arraigada que representa dejar atrás lo viejo y comenzar el nuevo ciclo con una imagen renovada, limpia y auspiciosa.

Las familias suelen comprar o preparar con anticipación la ropa que usarán durante la víspera y los primeros días del año. Los colores vivos, especialmente el rojo, son los más valorados, ya que simbolizan buena suerte, felicidad y protección contra los malos espíritus. En contraste, se evitan el blanco y el negro, asociados al luto.

En el pasado, estrenar ropa tenía un significado aún más fuerte, ya que muchas familias solo podían permitirse prendas nuevas una vez al año. Hoy, aunque el contexto económico ha cambiado, el simbolismo se mantiene. Para los niños, vestir ropa nueva es parte fundamental de la experiencia festiva y está asociado a la alegría y a los sobres rojos que recibirán.

Este día también tiene una dimensión psicológica: cambiar la apariencia externa es una forma de marcar un nuevo comienzo interior, alineando cuerpo y espíritu con la idea de renovación que define la Fiesta de la Primavera.