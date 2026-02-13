Cuenta regresiva para el Año Nuevo Chino: día 2, preparación del gran banquete

Por Fabián Pizarro Arcos

Dos días antes de la Fiesta de la Primavera, la casa entra en plena efervescencia culinaria. Es el día dedicado a la preparación del gran banquete, que se servirá durante la víspera del Año Nuevo. La cocina se convierte en el centro de la vida familiar y en un espacio de cooperación intergeneracional.

Cada plato tiene un significado simbólico cuidadosamente preservado. El pescado representa abundancia; los jiaozi, riqueza; los fideos largos, longevidad; el pollo entero, unidad familiar; y los pasteles de arroz glutinoso, progreso y ascenso social.

La preparación de estos alimentos no es improvisada: responde a recetas transmitidas de generación en generación.

Este día suele ser intenso, pero también festivo. Cocinar juntos refuerza los lazos familiares y transmite valores culturales a los más jóvenes. En muchos hogares, se cocina en grandes cantidades para asegurar que haya comida suficiente durante varios días, ya que los primeros días del Año Nuevo están destinados al descanso y la celebración.