Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago33.8°
Humedad15%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Corporativo | Efecto China | Efecto China Cultura y Entretención

Cuenta regresiva para el Año Nuevo Chino: día 2, preparación del gran banquete

Publicado:
| Periodista Digital:

Hoy la cocina se convierte en el centro de la vida familiar y en un espacio de cooperación intergeneracional.

Cuenta regresiva para el Año Nuevo Chino: día 2, preparación del gran banquete
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Por Fabián Pizarro Arcos

Dos días antes de la Fiesta de la Primavera, la casa entra en plena efervescencia culinaria. Es el día dedicado a la preparación del gran banquete, que se servirá durante la víspera del Año Nuevo. La cocina se convierte en el centro de la vida familiar y en un espacio de cooperación intergeneracional.

Cada plato tiene un significado simbólico cuidadosamente preservado. El pescado representa abundancia; los jiaozi, riqueza; los fideos largos, longevidad; el pollo entero, unidad familiar; y los pasteles de arroz glutinoso, progreso y ascenso social.

La preparación de estos alimentos no es improvisada: responde a recetas transmitidas de generación en generación.

Este día suele ser intenso, pero también festivo. Cocinar juntos refuerza los lazos familiares y transmite valores culturales a los más jóvenes. En muchos hogares, se cocina en grandes cantidades para asegurar que haya comida suficiente durante varios días, ya que los primeros días del Año Nuevo están destinados al descanso y la celebración.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada