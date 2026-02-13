Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga italiana
[VIDEO] ¡Extraordinario! Felipe Loyola anotó ante AC Milan su primer gol en el fútbol italiano
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El chileno marcó su primera anotación en el fútbol italiano.
El chileno Felipe Loyola anotó su primer gol en el fútbol italiano este viernes, con un remate de derecha para el empate parcial 1-1 entre Pisa SC y AC Milan, en la fecha 25 de la Serie A.
Loyola aprovechó un rebote en el área de los rossoneros, controló y disparó con la diestra en el minuto 71 para igualar el marcador para su equipo.
Revisa el gol de Loyola: