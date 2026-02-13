Síguenos:
Tópicos: Corporativo | Efecto China | Efecto China Cultura y Entretención

Cuenta regresiva para el Año Nuevo Chino: día 3, encuentro familiar anticipado

Este encuentro anticipado refleja la importancia del tiempo compartido y del reencuentro físico, especialmente significativo en una sociedad marcada por la migración interna.

Cuenta regresiva para el Año Nuevo Chino: día 3, encuentro familiar anticipado
Por Fabián Pizarro Arcos

Tres días antes del Año Nuevo, comienzan los reencuentros familiares anticipados, especialmente en un país donde millones de personas trabajan lejos de sus ciudades natales. Aunque la gran reunión ocurre en la víspera, este día permite que las familias se reúnan con mayor calma, evitando la intensidad del último momento.

Es común que se organicen comidas informales, encuentros entre generaciones y conversaciones que actualizan la vida de cada miembro de la familia. Abuelos, padres y nietos comparten tiempo, historias y recuerdos, reforzando el valor central de la cultura china: la familia como núcleo social y emocional.

Este día también cumple una función práctica. Permite organizar responsabilidades para los días siguientes, distribuir tareas culinarias y coordinar los rituales familiares. En muchos hogares, se aprovecha para rendir homenaje a los ancestros mediante pequeños rituales domésticos.

Desde el punto de vista cultural, este encuentro anticipado refleja la importancia del tiempo compartido y del reencuentro físico, especialmente significativo en una sociedad marcada por la migración interna y el ritmo acelerado de la vida moderna.

