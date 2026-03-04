Consejo Fiscal confirma incumplimiento de meta estructural de 2025 y advierte mayor desajuste fiscal

El Consejo Fiscal Autónomo publicó este miércoles su informe sobre el desvío de la meta de Balance Estructural de 2025, confirmando el incumplimiento del objetivo fiscal fijado para ese año y advirtiendo que los resultados evidencian "una profundización de los problemas de desajuste fiscal registrados en los últimos tres años".

Según el documento, y de acuerdo con la información oficial de la Dirección de Presupuestos (Dipres) contenida en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP), el Balance Estructural cerró en -3,6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Esto implica un desvío de 2,5 puntos porcentuales respecto de la meta original de -1,1% del PIB y de 2,0 puntos frente a la meta vigente de -1,6%, establecida en el decreto modificado durante 2025.

En opinión del Consejo, la magnitud del desvío es elevada en términos históricos para un año sin eventos extraordinarios, y no corresponde a una situación transitoria.

El organismo sostuvo que el incumplimiento responde principalmente a "errores reiterados y significativos en la proyección de los ingresos efectivos", modificaciones en los ajustes cíclicos, un ajuste del gasto insuficiente durante el año y una escasa efectividad del plan de acciones correctivas propuesto por el Ejecutivo.

Asimismo, el CFA apuntó que el nivel de gasto superó incluso el comprometido en el IFP del primer trimestre de 2025, que ya incorporaba el recorte asociado al Acuerdo Marco para la aprobación de la Ley de Presupuestos y ajustes administrativos adicionales.

Valoración por la baja de la deuda

Aunque valoró que la deuda bruta se haya mantenido en 2025 por debajo del nivel prudente —definido en 45% del PIB— y similar a la del año anterior, el Consejo advirtió que ello no obedeció a una consolidación fiscal estructural, sino mayoritariamente a factores posiblemente transitorios, como la apreciación del tipo de cambio y un mayor crecimiento del PIB nominal.

El organismo alertó que, de persistir el patrón de desviaciones observado en los últimos años, podrían materializarse riesgos relevantes para la trayectoria de la deuda pública en el mediano plazo, incluyendo la posibilidad de superar el umbral prudente.

A ello se suma la tendencia a la baja de los activos del Tesoro Público y el aumento sostenido del gasto por intereses, configurando —según el informe— un escenario de estrés fiscal.

En este contexto, el Consejo enfatizó que el cumplimiento de la meta estructural depende de la capacidad de alinear oportunamente el gasto público con las estimaciones actualizadas de ingresos estructurales durante el año.

Si dichas estimaciones se revisan a la baja, en principio deberían compensarse con ajustes proporcionales en el gasto u otras medidas disponibles.

La legislación vigente establece que, ante un desvío, el Ministerio de Hacienda debe presentar medidas correctivas en el IFP inmediatamente posterior al cierre definitivo del ejercicio fiscal, las que deben exponerse ante las comisiones de Hacienda de ambas cámaras del Congreso y ante el propio CFA.

Finalmente, el organismo subrayó la necesidad de adoptar medidas adicionales, oportunas y de carácter estructural para retomar una senda creíble de consolidación fiscal.

Para ello, reiteró su propuesta de avanzar en una combinación equilibrada de cuatro dimensiones: mayor crecimiento económico potencial, reducción de la evasión y elusión tributaria, nuevas fuentes de ingresos estructurales y mayor eficiencia o ajustes en el gasto público, junto con un acuerdo amplio entre el Ejecutivo y el Congreso que permita asegurar la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.