Chilenas están varadas en Qatar e Israel a causa de bombardeos hacia y desde Irán

Cuatro mujeres chilenas y otra compatriota en Israel están varadas desde el sábado en dichos países luego de la ofensiva que EE.UU. y Tel Aviv emprendieron contra Irán, que ha respondido a los ataques bélicos.

En el caso de Qatar, las afectadas -identificadas como Carolina Pérez, Paula Aguilera, Carolina Aguilera y Fernanda Cáceres- pidieron una "solicitud urgente de evacuación y vuelo humanitario" a las autoridades chilenas, con quienes se comunicaron, pero -afirman- "no han tenido noticias concretas".

En un comunicado, las mujeres señalaron que el sábado se disponían a viajar desde la capital, Doha, "para una escala de tres horas rumbo a Madrid y, posteriormente, a Santiago".

Sin embargo, al bajar del avión, "comenzaron a sonar alarmas", "los vuelos estaban siendo cancelados de forma masiva", y "personal de (la aerolínea) Qatar Airways informó que, debido al conflicto bélico, el espacio aéreo se encontraba cerrado por

tiempo indefinido".

La aerolínea derivó a las mujeres a un hotel, donde permanecen hace tres días bajo una "situación altamente estresante": "Vemos y escuchamos la activación del sistema antimisiles: intercepta proyectiles en el aire y las explosiones se perciben con un estruendo estremecedor. Dormir se ha vuelto extremadamente difícil y la sensación de inseguridad es permanente", denuncian.

Asimismo, las afectadas aseguran que se han contactado con el consulado de Chile en Abu Dabi -dado que no hay embajada en Qatar-, pero que no han recibido "información concreta sobre pasos a seguir, escenarios de salida o un plan de evacuación", sino que solo "mensajes generales de calma y resguardo".

Ante ello, las compatriotas solicitaron que "el Gobierno de Chile active con urgencia gestiones de evacuación y coordinación internacional, idealmente junto a otros países, para habilitar un corredor o espacio aéreo humanitario que permita la operación de vuelos de salida desde Qatar".

La chilena varada en Israel iba a una pasantía en la Universidad de Haifa

En tanto, en Israel, está el caso de María Paz Meza, que también llegó el sábado al país para "hacer una pasantía de dos meses en la Universidad de Haifa", según relató a Cooperativa.

Meza, que es bioquímica de profesión y actualmente estudia un doctorado en biociencias moleculares, contó que "la guerra empezó a las ocho o nueve de la mañana" ese día y que despertó con un mensaje de su jefe "de que (Irán) iba a atacar y empezaron a sonar todas las alertas en el celular".

Sin embargo, la mujer señaló que no se ha contactado aún con la Cancillería chilena, ya que prefiere "esperar a que las cosas se calmen un poco y abran el aeropuerto" para retornar a Chile.

"He estado súper mal, la verdad. Sabía que era algo que podía pasar, pero como no ha pasado nada en tantos meses con Irán, no pensé que pasaría el primer día de mi llegada acá", relató.

"Ha sido súper abrumador, considerando que vengo de un país donde estos conflictos no suceden. Estoy constantemente ansiosa porque no sabes en qué momento van a tirar un misil y, si bien acá el sistema de defensa es increíble, aún así pienso qué puede pasar", agregó Meza.

En caso de que los aeropuertos no reabran dentro del plazo que ella estima, la compatriota evalúa verificar "si empiezan a salir vuelos de la embajada o del consulado (chileno). No es para nada agradable esta situación, (aunque) la gente está acostumbrada", dijo.

Datos de Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores cifra en al menos 150 los chilenos que están varados en el Golfo Pérsico, quienes ya han pedido asistencia consular. Algunos estaban de vacaciones, son residentes o incluso se encontraban haciendo escala en los aeropuertos cuando comenzó la ofensiva.

En tanto, el mayor número de turistas chilenos se concentra en Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde el pasado lunes la Cancillería informó de una cantidad acotada de vuelos que permitieron algunos regresos.

En caso de tener familiares en el exterior que requieren asistencia consular, se debe comunicar al correo contingencias@consulado.gob.cl o al WhatsApp +56 9 5618 9515.