Antes de que llegue la medianoche, la casa ya no es la misma. Las ventanas están abiertas, el polvo ha desaparecido y en la puerta cuelgan nuevos caracteres rojos que prometen fortuna. En la cocina, el vapor sube desde las ollas mientras alguien prueba el relleno de los dumplings y otro ajusta el farol que iluminará la entrada. Afuera, el invierno persiste; adentro, comienza algo nuevo.

Los niños estrenan ropa, la tela aún rígida, y preguntan a qué hora llegarán los abuelos. Sobre la mesa se alinean platos que solo aparecen una vez al año, cargados de memoria y significado. No se trata solo de cenar, sino de reunirse, de contarse el año que pasó y de imaginar el que viene.

Cuando finalmente estallan los primeros fuegos y los sobres rojos cambian de manos, no es solo un gesto festivo: es la confirmación de que el ciclo se renueva. La Fiesta de la Primavera no empieza en la medianoche; empieza mucho antes, en cada preparación, en cada detalle, en cada acto que transforma la espera en esperanza.

LEER ARTICULO COMPLETO