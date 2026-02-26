Etnia Qiang: herederos de una de las culturas más antiguas del oeste de China

Por Fabián Pizarro Arcos

La etnia Qiang es considerada una de las más antiguas de China. Sus orígenes se remontan a registros históricos de hace más de 3.000 años, cuando antiguos textos chinos mencionaban a pueblos "Qiang" que habitaban las regiones occidentales del país. Actualmente, la mayoría de los integrantes de esta minoría étnica vive en la provincia de Sichuan, especialmente en zonas montañosas como la prefectura autónoma de Aba.

Según datos oficiales, la población Qiang supera las 300.000 personas. Aunque su número es reducido en comparación con la mayoría Han, su legado histórico y cultural ocupa un lugar significativo dentro de la diversidad étnica reconocida por el Estado chino.

Uno de los rasgos más distintivos del pueblo Qiang es su arquitectura tradicional. Sus aldeas, construidas en laderas montañosas, destacan por el uso de piedra y madera, materiales que les han permitido adaptarse a un entorno geográfico complejo y sísmico.

Las torres de vigilancia de piedra, algunas con varios siglos de antigüedad, son símbolos emblemáticos de la cultura Qiang.

El idioma Qiang pertenece a la familia tibetano-birmana. Sin embargo, el uso del mandarín se ha extendido ampliamente, especialmente entre las generaciones más jóvenes. A pesar de ello, existen esfuerzos institucionales y comunitarios para preservar la lengua y promover su enseñanza.

La cultura Qiang mantiene creencias animistas y tradiciones vinculadas al culto a la naturaleza. Las montañas, el cielo y el fuego ocupan un lugar central en su cosmovisión. Los rituales religiosos suelen estar dirigidos por sacerdotes tradicionales conocidos como "shibi", quienes desempeñan un papel importante en ceremonias y festividades.

La vestimenta tradicional Qiang es colorida y elaborada. Las mujeres suelen usar bordados detallados y tocados ornamentales, mientras que los hombres visten prendas más sobrias, adaptadas al clima montañoso. El bordado Qiang, en particular, es reconocido por su valor artístico y ha sido catalogado como patrimonio cultural inmaterial.

La música y la danza también son pilares de su identidad cultural. Instrumentos tradicionales y cantos transmitidos oralmente forman parte de celebraciones y eventos comunitarios.

Qiang (羌族, Qiāngzú)