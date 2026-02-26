Síguenos:
Tópicos: País | Servicios básicos | Electricidad

Mega apagón: SEC aplicó nueva multa por más de 3.000 millones de pesos

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El ente fiscalizador acreditó fallas en ciertas instalaciones de la empresa AES Andes que retrasaron la recuperación del servicio el 25 de febrero de 2025.

La superintendenta Marta Cabezas cree que esta sanción instará a la industria eléctrica a esforzarse en la correcta mantención de sus sistemas.

Mega apagón: SEC aplicó nueva multa por más de 3.000 millones de pesos
 ATON (archivo)

AES Andes es la sexta empresa sancionada por su responsabilidad en el "blackout" de hace un año.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó la aplicación de una millonaria multa a la empresa AES Andes S.A, por su responsabilidad en el masivo corte de suministro energético ocurrido el 25 de febrero del 2025, que afectó al 98,5% de los usuarios y se prolongó por varias horas.

Esta sanción se suma a otras cursadas poco antes del primer aniversario del "blackout" a las compañías InterChile, Transelec, Alfa Transmisora, CGE Transmisión y Engie Energía, además de los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional. 

En esta oportunidad, el organismo estatal condenó a AES Andes a pagar una multa de 50.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a 3.480 millones 550 mil pesos.

"La investigación permitió establecer que durante la aplicación del Plan de Recuperación de Servicio, se registraron indisponibilidades en sistemas de supervisión y control de instalaciones pertenecientes a la empresa, lo que dificultó la correcta y expedita ejecución de los mecanismos diseñados para restablecer el suministro eléctrico en el menor tiempo posible", apunta el comunicado de la SEC.

En concreto, se acreditó que "determinadas instalaciones no contaban con sistemas de respaldo plenamente operativos, situación atribuida a deficiencias en los planes de mantenimiento de dichas instalaciones", y que tales condiciones "afectaron la disponibilidad de sistemas auxiliares y de comunicaciones esenciales durante un periodo crítico del evento, contribuyendo a retrasos en la recuperación del servicio".

Respecto de esta nueva multa, la superintendenta Marta Cabeza planteó: "Nuestro objetivo es establecer con claridad las responsabilidades y enviar una señal clara a la industria eléctrica respecto de la importancia de mantener las instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad, especialmente los sistemas de respaldo y control que son fundamentales en situaciones de contingencia".

Dado que la investigación del megacorte continúa en curso, la titular de la SEC añadió que no se descarta aplicar nuevas sanciones, en la medida que se determinen responsabilidades adicionales conforme al análisis técnico y jurídico de los antecedentes recopilados.

