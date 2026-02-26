Milo J cerrará Viña 2026 y reflexiona: "El término urbano está mal dicho"

Tomando un mate, el cantante argentino Milo J llegó a la conferencia de prensa previa a su show en el Festival de Viña del Mar 2026, y fue reconocido con un galardón de Sony Music por superar los 9,6 millones de reproducciones con su single "Niño" en enero, logro que le permitió alcanzar la categoría Stream de Oro.

Con 19 años, el músico explicó el origen de sus letras: "Muchas son vivencias mías o de gente cercana", señaló. Sobre su forma de escribir, agregó: "Escucho mucha música de antes... Cuti Roberto, Horacio Guaraní, Silvio Rodríguez, La Negra Sosa, Violeta Parra, tengo un par de referencias".

Consultado por una canción que lo haya ayudado a sanar, mencionó: "Hay una del último disco que siento que la escucho y siento que me autoenseño algo que se llama 'Cuando el agua hirviendo'. Me ayuda muchísimo siempre que la vuelvo a escuchar".

También reflexionó sobre las etiquetas en la industria: "El término urbano está mal dicho. Siento que es querer encasillar a toda una generación en un mismo término y en este punto es imposible porque hay tanta variación de cosas, tantas diferencias de sonidos, siento que ya es injusto".

En relación con el debate político en Argentina, sostuvo: "Argentina sentencia mucho a los artistas en blanco o negro. Hay veces que simplemente hablas de la realidad y ya te tiran para un lado político (...) Si bien todo es político, no siento que sea partidario".

Además, destacó el carácter de la música de su país: "El argentino de por sí es dramático siempre en todo lo que hace, le agrega una cuota de drama y eso se traduce musicalmente".

Concierto en el Monumental

Finalmente, anunció su próximo gran desafío en Chile: "El 23 de mayo vamos a hacer el Estadio Monumental de acá de Santiago de Chile. El 3 de marzo es la preventa, el 5 de marzo es la venta general".

Sobre su vínculo con el público local, afirmó: "Yo estoy meramente endeudado amorosamente y agradecido con Chile de todo el amor que me dan".