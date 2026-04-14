Etnia Salar: herencia túrquica y tradición islámica en el corazón de China

Por Fabián Pizarro Arcos

La etnia Salar cuenta con una población que supera las 100.000 personas. La mayoría de los salar habita en la provincia de Qinghai, especialmente en el condado autónomo de Xunhua, así como en algunas zonas de Gansu.

De origen túrquico, su historia está marcada por migraciones desde Asia Central hacia el territorio chino hace varios siglos. Su lengua, el idioma salar, pertenece a la familia túrquica, aunque hoy muchos también hablan mandarín, reflejando su integración en la sociedad contemporánea.

Uno de los rasgos más distintivos de esta etnia es su religión: la mayoría practica el islam suní, lo que influye en su vida cotidiana, tradiciones y alimentación. Su gastronomía sigue normas halal, y celebraciones como el Eid al-Fitr y el Eid al-Adha ocupan un lugar central en su cultura.

En el ámbito cultural, los salar destacan por su música, danzas y tradición oral, donde relatan su historia y vida comunitaria. Su vestimenta combina elementos islámicos con influencias chinas, siendo característicos los gorros blancos en los hombres y los pañuelos coloridos en las mujeres.

Históricamente vinculados a la agricultura y la ganadería, hoy muchos salar participan también en actividades comerciales y turísticas. A pesar de los cambios, han logrado preservar una identidad única que fusiona raíces centroasiáticas con el contexto chino actual.

En síntesis, la etnia Salar representa un puente cultural dentro de China: una comunidad que mantiene vivas sus tradiciones mientras se adapta a los desafíos del mundo moderno.

Salar (撒拉族, Salāzú)