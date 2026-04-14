Abandono de pacientes en hospitales: Cruzarán información para dar con sus familias

Luego de que la ministra de Salud, May Chomali, alertara sobre la existencia de cerca de mil pacientes sociosanitarios en el sistema público -personas con alta médica que permanecen hospitalizadas por falta de redes de apoyo-la situación generó preocupación por su impacto en la red asistencial.

Desde la Comisión de Salud del Senado, su presidente, Juan Luis Castro (PS), apuntó directamente al abandono familiar como una de las principales causas del problema.

"Más que por una razón médica de enfermedad, es porque están abandonados de las familias. Eso es lo grave", afirmó, agregando que buscarán avanzar en medidas legales: "Vamos a raíz de eso a interpretar el derecho de familia para que haya claramente definiciones y obligaciones para que en Chile el abandono de personas sea recogido".

En paralelo, desde el Gobierno se anunció un cruce de información con el Ministerio de Desarrollo Social para abordar estos casos, en medio de sospechas de que familiares podrían estar recibiendo pensiones sin hacerse cargo de los pacientes.

El fenómeno no solo tiene implicancias sociales, sino también operativas. En el Hospital San José, por ejemplo, la presencia de estos pacientes representa cerca del 5% de la ocupación de camas.

Su director, Rodrigo Infante, advirtió que esto afecta directamente la atención de urgencias. "Hoy día nuestro hospital tiene 28 pacientes hospitalizados al interior, cuyo costo de oportunidad es no poder acceder a los pacientes que están en urgencia en este momento sin cama", explicó.

Además, detalló que pasaron de 50 a 28 pacientes en esta condición, pero advirtió sobre el alto costo de las soluciones externas: "El costo de un paciente de derivación más o menos al mes es entre 7 y 8 millones de pesos, lo cual es excesivo para el gasto del hospital".

Otro caso es el Hospital Padre Hurtado, donde se logró disminuir la cantidad de pacientes en esta condición mediante la coordinación entre la Unidad de Gestión de Camas y de Trabajo Social. Además, se levantó una licitación pública y se realizaron visitas a pacientes con redes frágiles. Con esto, se pasó de doce pacientes sociosanitarios el año pasado a uno en la actualidad.

El fenómeno, que equivale a la ocupación de "dos hospitales completos", según la ministra Chomali, sigue generando preocupación tanto por su impacto en la red asistencial como por el trasfondo social que evidencia.