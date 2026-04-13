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Tópicos: País | Salud | Sucesos

Joven terminó con secuelas en el brazo tras extraerse una muela infectada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El joven advirtió sobre la importancia de tratar a tiempo las infecciones y cuadros que pueden parecer menores.

Joven terminó con secuelas en el brazo tras extraerse una muela infectada
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Un joven se hizo viral tras asegurar que estuvo al borde de la muerte por extraerse una muela infectada, complicación que le dejó secuelas en uno de sus brazos.

Fue a través de TikTok que el joven decidió explicar el origen de su condición, tras recibir constantes preguntas al respecto. Según su relato, todo comenzó con un dolor dental que derivó en la extracción de una pieza en un centro odontológico.

"Me saqué una muela infectada y el médico no me recetó ningún antibiótico y la infección bajó; me atacó mi corazón, reventó mis riñones, los que perdí por absoluto", comentó.

A raíz de esta situación, fue diagnosticado con una fístula arteriovenosa, condición que lo obligó a someterse a "cinco años de diálisis, conectado a una máquina tres veces por semana durante cuatro horas", aseguró.

El joven aprovechó su experiencia para hacer un llamado a la prevención, y advirtió sobre la importancia de tratar a tiempo las infecciones y cuadros que pueden parecer menores, especialmente en periodos de mayor circulación de enfermedades.

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