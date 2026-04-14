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Tópicos: País | Policial

Estudiantes se sacaron foto con una escopeta en un baño en liceo de Talcahuano: detenidos

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos, que cursaban cuarto medio en el Liceo Técnico C-25 y tenían 18 y 19 años, subieron el registro a redes sociales.

Estudiantes se sacaron foto con una escopeta en un baño en liceo de Talcahuano: detenidos
 ATON (referencial)

"Uno de ellos mantiene antecedentes por delitos de lesiones, porte de arma blanca y violencia intrafamiliar", afirmó la SIP de Carabineros.

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Carabineros detuvo a dos estudiantes de cuarto medio de un liceo de la comuna de Talcahuano (Región del Biobío) que se fotografiaron con una escopeta en un baño del recinto y subieron el registro a redes sociales. 

Los hechos se registraron en el Liceo Técnico C-25 de la comuna, hasta donde llegó personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la institución uniformada tras dar cuenta de la publicación.

"Se logró identificar y ubicar de manera inmediata a los dos (imputados en la sala de clases), a quienes -después de registrar sus vestimentas- se les encuentra una escopeta artesanal, dosis de marihuana en sus respectivos envoltorios y un arma blanca", dijo Milton Rossel, jefe de la Segunda Comisaría de Carabineros de Talcahuano.

Los detenidos "son mayores de edad, de 19 y 18 años, y uno de ellos mantiene antecedentes por delitos de lesiones, porte de arma blanca y violencia intrafamiliar", añadió.

Los jóvenes pasarán a control de detención y, posteriormente, serán formalizados en el Juzgado de Garantía de Talcahuano por infracción a la Ley de Armas y a la Ley de Drogas.

Delegado presidencial: Estos casos son graves y nos preocupan

Desde el Gobierno, el delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia (RN), expresó que "estos casos son graves. Tenemos desde amenazas hasta el ingreso de armas a recintos educacionales; esta situación nos preocupa".

"Actualmente, la legislación contempla penas, pero como no son suficientes, se han presentado proyectos de ley por parte del Gobierno adicionalmente al trabajo que realizamos desde la mesa intersectorial", agregó. 

"Todas las personas que ingresen armas, realicen amenazas o cualquier hecho asociado a delitos en establecimientos educacionales, tienen que responder penalmente por las conductas que mantengan", aseveró la autoridad. 

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