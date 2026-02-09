El Festival de Luces Chinas Tianfu volvió a abrir sus puertas este verano en Chile, consolidándose como uno de los panoramas culturales más concurridos de la temporada. La iniciativa, de origen chino, ofrece un recorrido inmersivo de instalaciones luminosas y expresiones tradicionales que buscan acercar al público local a la cultura de China a través del arte y la tecnología.

La nueva edición del festival se desarrolla en parques de la capital y coincide con parte de las celebraciones de la Fiesta de la Primavera, también conocida como el Año Nuevo chino, lo que refuerza su relevancia cultural y su conexión con una de las festividades más importantes del calendario chino.

