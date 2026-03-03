Fiesta de los Faroles: el cierre luminoso del Año Nuevo Chino

Por Fabián Pizarro Arcos

La Fiesta de los Faroles, conocida en chino como Yuan Xiao Jie (元宵节), marca el cierre oficial de las celebraciones del Año Nuevo Chino. Se celebra el día 15 del primer mes lunar, coincidiendo con la primera luna llena del año, y representa un momento de luz, reunión y esperanza colectiva.

Si la Fiesta de la Primavera inaugura el nuevo ciclo, Yuan Xiao Jie lo completa, sellando el inicio del año con simbolismo y celebración.

A diferencia de otras festividades más centradas en el ámbito familiar, la Fiesta de los Faroles tiene un marcado carácter público y comunitario. Calles, plazas y parques se llenan de faroles de distintos tamaños, colores y formas, creando un paisaje nocturno que combina tradición, arte popular y celebración social.

Orígenes históricos y evolución

El origen de la Fiesta de los Faroles se remonta a más de 2.000 años, durante la dinastía Han (206 a.C.–220 d.C.). Existen varias teorías sobre su nacimiento. Una de las más difundidas señala que la festividad surgió como una ceremonia vinculada al budismo, en la que se encendían faroles para honrar a Buda en la noche de luna llena. Con el tiempo, esta práctica se integró a las tradiciones populares y adquirió un significado más amplio.

Durante las dinastías Tang y Song, consideradas edades doradas de la cultura china, la Fiesta de los Faroles alcanzó gran esplendor. Las ciudades organizaban elaboradas exhibiciones de faroles, espectáculos musicales y representaciones teatrales. Incluso se permitían actividades nocturnas que normalmente estaban restringidas, lo que convertía la festividad en un evento esperado por toda la población.

El simbolismo de la luz y la luna

La luz ocupa un lugar central en Yuan Xiao Jie. Los faroles simbolizan esperanza, guía y prosperidad, iluminando metafóricamente el camino del nuevo año. La luna llena, por su parte, representa plenitud, armonía y reunión familiar, conceptos profundamente arraigados en la cosmovisión china.

Los faroles tradicionales suelen ser rojos, color asociado a la buena fortuna y la felicidad, aunque también existen diseños con animales del zodiaco, flores, personajes mitológicos o formas abstractas. En muchas regiones, los faroles incluyen acertijos escritos, conocidos como cai deng mi, que las personas intentan resolver como parte del juego festivo.

Gastronomía y tradiciones populares

Un elemento esencial de la Fiesta de los Faroles es la comida típica: los yuanxiao o tangyuan, bolas de arroz glutinoso rellenas de pasta dulce de sésamo, maní o judía roja. Su forma redonda simboliza la unidad familiar y la completitud, reforzando el significado de la luna llena.

Además de la gastronomía, la festividad incluye danzas del dragón y del león, desfiles, fuegos artificiales (donde están permitidos) y actividades culturales abiertas al público. Históricamente, también fue una ocasión especial para la socialización, especialmente entre jóvenes, lo que le dio un carácter festivo y romántico.

Significado cultural en la China actual

En la China contemporánea, la Fiesta de los Faroles mantiene su relevancia como un puente entre tradición y modernidad. Aunque las celebraciones se han adaptado a la vida urbana y a nuevas tecnologías, el sentido profundo de cerrar el Año Nuevo con luz y comunidad permanece intacto.

Más que un simple espectáculo visual, Yuan Xiao Jie expresa una idea central de la cultura china: comenzar el año completo, iluminado y en armonía. Con esta festividad, China despide oficialmente el periodo del Año Nuevo Lunar, dejando atrás los rituales iniciales y dando paso a la vida cotidiana, pero con la esperanza renovada de un año próspero y equilibrado.