Cable chino: Vallejo resalta que la versión de Kast le dio la razón a Boric

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se sumó a las palabras del Presidente Gabriel Boric e instó al Mandatario electo, José Antonio Kast, a retomar las conversaciones de traspaso de mando, luego del quiebre por la entrega de información sobre el cable submarino chino.

En un punto de prensa en La Moneda, Vallejo defendió la posición y la versión de Boric, al señalar que "el Presidente electo le pidió retractarse, pero (...) aún (si su demanda) hubiese sido aclarar, el mismo Presidente electo reafirma y confirma (en su declaración de esta mañana en la OPE) todo lo que dijo el Presidente Gabriel Boric el día de ayer: que lo había llamado el 18 de febrero, que fue una larga conversación, donde el Presidente Gabriel Boric le pide reunirse para conversar cuatro temas".

"A nosotros obviamente no nos parece adecuado que un Presidente electo venga al Palacio de La Moneda a decirle, a exigirle al Presidente en ejercicio que se retracte sobre hechos que son verdad y que él mismo reconoce", lamentó.

En la aludida declaración en su oficina, Kast confirmó que el 18 de febrero recibió una llamada de Boric: "(En ésta) me esboza una situación compleja respecto de lo que es el denominado cable, y de algunas situaciones complejas que se estaban dando producto de conversaciones que había tenido él y, al parecer otras autoridades, que no me menciona, respecto de la posición que tiene en esta materia el Gobierno de Estados Unidos".

Más allá de esta ruda controversia, "y como lo ha dicho el Presidente Boric, nuestra mano está tendida: seguimos teniendo total disposición de continuar en el respeto de la tradición republicana de un traspaso limpio, transparente y ordenado", planteó la vocera.

Junto a eso, la ministra afirmó que "cuidar el carácter republicano de las reuniones bilaterales de traspaso administrativo es cuidar a Chile, porque es importante para nuestro país tener continuidad de Estado".

"Nuestro llamado es a que tanto el Presidente electo, como todo su equipo, vuelvan a tener disposición de diálogo, que dejen esta actitud de querer empañar una tradición republicana que tenemos que cuidar y que estemos todos a la altura del cargo", añadió.

La vocera insistió en que "nuestro gobierno espera que el cambio de mando sea una instancia respetuosa, sin tensiones, donde prime la democracia de nuestro país y la dignidad de todos los chilenos".

Van Klaveren entregó información a su sucesor

En paralelo, en el Congreso, el canciller Alberto van Klaveren confirmó que hace un mes (el 3 de febrero) le dio a conocer al futuro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, una serie de temas importantes, entre los que estaba el proyecto del cable submarino chino.

"Pasamos revista a todos los temas relevantes de la política exterior, fue una reunión de tres horas y entre esos temas hablamos también del proyecto que ya estaba avanzado del cable Humboldt (de Google) y hablamos también de la propuesta que hizo un consorcio chino para el tendido de un segundo cable submarino, señalando que obviamente es una decisión que hay que adoptar tomando en cuenta todos los antecedentes", recordó.

Para el ministro saliente, "fue una información suficiente, similar a la que entregamos sobre otros temas que están también abiertos en materia de política exterior".

Chomali pide que Boric y Kast den mejor ejemplo a los jóvenes

Quien también se refirió a este tema fue el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, que a través de su cuenta de X expresó: "Como Chile tiene vocación de entendimiento y no de enfrentamiento, llamo a Gabriel Boric y a José Antonio Kast a que vuelvan a dialogar".

"Chile pide consensos y unidad. Además, sería un gran ejemplo para los jóvenes. El todo es más que las partes. ¡Atrévanse por amor a Chile!", recalcó.