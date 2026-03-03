Síguenos:
La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Palestino en Copa Sudamericana

Esta es la formación de Universidad de Chile para medirse ante Palestino este miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Nacional por la primera fase de la Copa Sudamericana.

