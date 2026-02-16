La gala más vista del planeta: China recibe el Año del Caballo con show en vivo

Este lunes, en el marco de la Nochevieja del Año Nuevo chino, la cadena internacional CGTN realiza una transmisión especial vía streaming de la emblemática Gala de la Fiesta de la Primavera, uno de los eventos televisivos más vistos del mundo.

Desde las 19:30 horas de Beijing (07:30 hora de Chile), un programa especial reúne los números más destacados de la tradicional gala organizada por el Grupo de Medios de China, para dar la bienvenida al Año del Caballo.

Un espectáculo que une a millones

Emitida por primera vez en 1983, la Gala de la Fiesta de la Primavera -conocida popularmente como "Chunwan"- se ha convertido en una tradición indispensable para millones de familias en China.

Cada víspera del Año Nuevo chino, el espectáculo combina música, danza, acrobacias, comedia y números artísticos que reflejan los mejores deseos de prosperidad, unidad y esperanza para el nuevo ciclo que comienza.

Además de reconocidas estrellas del espectáculo, la gala incluye la participación de representantes de distintos sectores de la sociedad china, en una puesta en escena que celebra la diversidad cultural y el espíritu colectivo del país.

Año del Caballo: energía y renovación

La edición de este año adquiere un significado especial al marcar la llegada del Año del Caballo, símbolo de energía, determinación y avance. En este contexto, la gala no solo es un evento artístico, sino también un espacio de encuentro intergeneracional que acompaña la cena familiar y el conteo regresivo hacia el nuevo año lunar.

Con su transmisión internacional, CGTN permite que audiencias de todo el mundo puedan sumarse a esta celebración cultural que, desde hace más de cuatro décadas, forma parte del corazón de las festividades del Año Nuevo chino.

Para quienes siguen la cultura china desde Chile y América Latina, la transmisión representa una oportunidad única para vivir en tiempo real una de las tradiciones más emblemáticas del calendario lunar y comprender mejor el significado profundo de la Fiesta de la Primavera.