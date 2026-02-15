"El problema es él, no yo": Yamila Reyna se lanzó contra Américo ante asedio de la prensa

La actriz Yamila Reyna se refirió a su mediático quiebre con el cantante Américo y aseguró que "el problema es él".

En un adelanto de "Primer Plano" publicado por Francisca García-Huidobro se puede ver cómo Reyna enfrenta a los micrófonos del programa y pide que "no me busquen a mi".

"Porque el problema es él, no yo", agregó la comediante, cuyas declaraciones completas se podrán ver en el episodio de este domingo.

Este fin de semana Américo reapareció en público durante un show en Palmilla, donde pidió a la prensa "un poco de tregua".