Luto en Colo Colo: Falleció Carlos Cortés, director de Blanco y Negro

Este domingo 15 de feberero, Colo Colo recibió un sorpresivo y duro golpe al conocerse el fallecimiento de Carlos Cortés, director de Blanco y Negro en representación del bloque Vial/Ruiz-Tagle.

Cortés sufrió un infarto y fue trasladado de emergencia hasta el Hospital de Castro, Chiloé, donde terminó perdiendo la vida, según lo confirmado por otros dirigentes albos a La Tercera.

Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica y profesor de derecho penal, Carlos Cortés se integró a la mesa de Blanco y Negro en el año 2019 de la mano de Leonidas Vial, siendo parte importante durante la presidencia de Alfredo Stöhwing.

En marzo de 2025, Cortés saltó a la palestra debido a un fuerte entrevero con Aníbal Mosa en una reunión de directorio. El actual presidente de la concesionaria acusó haber sido agredido de puño por el director opositor, dando paso a una denuncia ante la justicia, una serie de respuestas cruzadas y la filtración de un video con la grabación del momento.

Aquel episodio quedó cerrado en abril, con la suspensión del proceso en contra de Cortés.

A la espera de alguna comunicación oficial de Colo Colo, o del propio Mosa, en lo deportivo el "Cacique" enfrentará esta misma tarde a Unión La Calera, desde las 20:30 horas.