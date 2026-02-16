Tomás Vodanovic por tensión en el oficialismo: Hay que entender que nos necesitamos

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), abordó en Cooperativa las tensiones que enfrenta al Partido Socialista con el Frente Amplio y el Partido Comunista, que han revelado una especie de conflicto al interior del oficialismo.

El jefe comunal fue tajante en decir que "no creo que el oficialismo esté tan peleado", y reparó en que "muchas veces se le da más repercusión o se le pone más oreja a las voces más disonantes, a las más polémicas, que marcan ahí los quiebres.

En esa línea, apuntó que "tuve una reunión la semana pasada con Paulina Vodanovic (timonel PS) y se dio en los mejores términos. Estamos hablando de una unidad amplia del progresismo"

"Al menos a nivel municipal tenemos diálogo abierto con muchísimas alcaldías del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, del PPD, del Partido Comunista, de alcaldías independientes. Estamos proyectando un ejercicio de unidad para el nuevo ciclo político. Creo que el espíritu dominante hoy día en el progresismo es entender que nos necesitamos unos a otros, que tenemos que conformar alianzas amplias", afirmó.

"Siempre va a haber alguien que si tú le pones el micrófono va a encontrar un espacio de disputa, de disidencia, de confrontación, pero uno elige a quién le pone oreja en política", sostuvo.

En ese sentido, planteó que "yo trato de, en mi sector, ponerle oreja a aquellos que queremos colaborar, construir, que hemos mostrado madurez, que entendemos que las diferencias pueden procesarse con respeto y trabajar en conjunto de todas formas. Y lo mismo con la oposición, trato de relacionarme no con los que están tirando piedras todo el día, sino de hacerlo con los que quieren acuerdos, entenderse. Lo mismo haré con el próximo Gobierno".

"La disposición de un alcalde debe ser colaborar con el gobierno de turno"

El alcalde de Maipú fue enfático en que "nosotros vamos a colaborar y trabajar con el nuevo gobierno en todo aquello que beneficie a nuestra gente. Ejemplo de esto es, por ejemplo, que yo la semana pasada tuve una reunión con Iván Poduje (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) para poder ver la red de aguas lluvia de Maipú, sacar proyectos que son importantes".

"La disposición de un alcalde, más allá de sus ideas, debe ser la de colaborar con el gobierno de turno a favor de sus vecinos. Ahora bien, si vemos que alguna medida o política pública va a afectar a nuestros vecinos, también tenemos el deber de levantar la voz y de generar una acción política que permita, en un tono dialogante, de respeto y de colaboración, hacer entender cuáles creemos nosotros que son los intereses de nuestros vecinos y defenderlos (...) Esto no es oponerse o colaborar a ciegas", aseveró.

En cuanto a la actual Administración del Presidente Gabriel Boric, Vodanovic planteó que "evidentemente, este es un gobierno que ha tenido aciertos y errores como cualquier otro. En lo grueso, logró sacar a delante un montón de políticas públicas bien importantes que mejoran la vida de la gente, que acá en Maipú logró consolidar hitos que eran muy relevante y largamente esperados por la comuna (...) Ahora lo que queda más que hacer análisis o evaluaciones es prepararnos para el gobierno que viene, poder sentarnos, ojalá mantener la misma coordinación".