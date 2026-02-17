La Gala del Año Nuevo Lunar volvió a confirmar por qué es el espectáculo televisivo más influyente de China y uno de los más vistos del mundo. En su edición 2026, el programa transmitido por CCTV y China Media Group reunió hasta la medianoche a 677 millones de usuarios en todas sus plataformas, consolidando un impacto comparable al de megaeventos globales como el Super Bowl.

Pero más allá de las cifras, lo que marcó esta edición fue el salto tecnológico sobre el escenario. Uno de los momentos más comentados fue la participación de robots humanoides desarrollados por empresas chinas como Unitree Robotics, MagicLab y Galaxy General.

En redes sociales, los usuarios destacaron la mejora en estabilidad, velocidad y precisión, subrayando el rápido avance de la robótica china en apenas un año.

La gala, celebrada en la víspera del Año Nuevo Lunar, combinó números musicales, danza tradicional, humor y demostraciones tecnológicas en un formato que mezcla exaltación cultural con exhibición de innovación.

Transmitida en directo durante aproximadamente 4,5 horas y distribuida por cerca de 4.000 medios en el extranjero, la producción volvió a proyectar una imagen de China donde tradición y tecnología conviven en horario estelar.

Cada año, este evento no solo marca el inicio del periodo festivo más importante del calendario chino, sino que también funciona como vitrina cultural y tecnológica ante millones de espectadores dentro y fuera del país.

LEER ARTICULO COMPLETO