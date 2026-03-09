Los Tǔzú: una de las minorías étnicas más singulares del noroeste de China

Por Fabián Pizarro Arcos

La etnia Tuzú (土族) constituye una comunidad relativamente pequeña pero culturalmente muy rica. Su población supera las 300 mil personas y se concentra principalmente en la provincia de Qinghai, en el noroeste del país, especialmente en el distrito autónomo de Huzhu Tu. También existen comunidades en la provincia vecina de Gansu.

Históricamente, los Tuzú se formaron a partir de la mezcla de diversos pueblos que habitaron la región durante siglos, entre ellos grupos mongoles, tibetanos y han. Esta combinación cultural se refleja en muchos aspectos de su vida cotidiana, desde sus tradiciones religiosas hasta su vestimenta y su gastronomía.

Uno de los rasgos más distintivos de esta etnia es su idioma. Los Tuzú hablan una lengua propia perteneciente a la familia mongólica, conocida como lengua tu o monguor. A diferencia de muchas otras lenguas de esta familia, el idioma Tuzú no posee un sistema de escritura tradicional, por lo que su transmisión se ha realizado históricamente de forma oral.

En la actualidad, la mayoría de los miembros de la comunidad también hablan mandarín, lo que facilita su integración en la vida económica y social del país.

La economía tradicional de los Tuzú ha estado basada principalmente en la agricultura y la ganadería. Durante siglos han cultivado trigo, cebada y colza, adaptándose a las condiciones climáticas de las zonas montañosas de Qinghai. Al mismo tiempo, la cría de ganado -especialmente ovejas y yaks- ha sido una fuente importante de sustento.

En el ámbito cultural, los Tuzú son conocidos por su colorida vestimenta tradicional, especialmente durante festividades. Las mujeres suelen vestir trajes con bordados brillantes y adornos de plata, mientras que los hombres utilizan túnicas y cinturones característicos de las culturas del altiplano.

Una de sus celebraciones más importantes es el festival Nadun, considerado uno de los festivales populares más largos de China, ya que puede extenderse durante varias semanas. Durante esta festividad se realizan danzas tradicionales, representaciones teatrales y ceremonias rituales que reflejan la historia y las creencias de la comunidad.

En el plano religioso, los Tuzú combinan elementos del budismo tibetano, el taoísmo y creencias animistas tradicionales, lo que evidencia el carácter multicultural de su origen.

Hoy en día, aunque muchos Tuzú participan plenamente en la vida moderna de China, continúan preservando con orgullo su identidad cultural, sus tradiciones y su herencia histórica, convirtiéndose en un ejemplo vivo de la diversidad étnica que caracteriza al país.

Tu (土族, Tuzú)