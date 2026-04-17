Las Naciones Unidas celebró en Nueva York el Día del Idioma Chino de forma anticipada a su fecha oficial del 20 de abril, resaltando el aumento sostenido de estudiantes y su creciente relevancia global.

La actividad reunió a diplomáticos y expertos que subrayaron el rol del idioma chino en la diplomacia, las relaciones internacionales y el mundo de los negocios, en un contexto donde cada vez más jóvenes optan por aprenderlo.

El chino fue establecido como uno de los idiomas oficiales de la ONU en 1946, y más de 80 años después su presencia sigue en expansión.

Durante la conmemoración, realizada en la sede del organismo en Nueva York bajo el lema "El idioma chino ilumina civilizaciones", representantes destacaron el creciente interés por estudiar chino, especialmente entre las nuevas generaciones.

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