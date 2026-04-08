China estrenará película animada pintada íntegramente sobre 50.000 hojas de papel de arroz

El Estudio de Animación de Shanghái anunció este miércoles el estreno a finales de mes de 'Ran Bi Wa', el primer largometraje de animación chino pintado íntegramente a mano sobre 50.000 hojas de papel de arroz, en medio del debate que desde hace años atraviesa el sector sobre el uso de inteligencia artificial (IA).

La película, dirigida por Li Wenyu, se estrenará el 28 de abril en la plataforma en línea de National Arthouse Cinema y continuará con la tradición estética oriental de la animación del país, informó el medio local The Paper.

La historia se basa en una antigua leyenda del pueblo Qiang, una minoría étnica que habita en las regiones montañosas del suroeste de China, y narra la historia de un mono que crece entre humanos y sigue los pasos de su madre, Awubaji, hasta la Montaña Sagrada para descubrir el "secreto del calor".

Tras superar innumerables dificultades, logra arrebatar el fuego de las fauces de un monstruo y, en el proceso, descubre la verdad sobre sus orígenes.

La obra necesitó de más de 50.000 ilustraciones, cada una realizada a mano en papel Xuan, también conocido como papel de arroz, al estilo de la pintura tradicional china a tinta.

El estudio, que ya es conocido por su integración del arte tradicional con la animación, incorporó también técnicas como recorte de papel en 3D, pintura al óleo sobre vidrio, animación con arena y bordado qiang en stop-motion.

Antes de su estreno, 'Ran Bi Wa' ya ha recibido reconocimiento internacional al ser seleccionada en festivales como Annecy, Berlín y Shanghái y galardonada en certámenes como el Festival Mundial de Animación de Varna (Bulgaria) o el Festival Internacional de Animación de Bucheon (Corea del Sur).