Nueve días para comprar y viajar: China impulsa el consumo en la Fiesta de la Primavera

China lanzará una campaña especial de compras de nueve días durante las vacaciones de la Fiesta de la Primavera de este año, con el fin de impulsar el consumo, enriquecer la vida cultural y estimular la vitalidad del mercado, anunció hoy lunes el Ministerio de Comercio.

La campaña, programada del 15 al 23 de febrero, incluye actividades en seis áreas (gastronomía, alojamiento, transporte, turismo, compras y entretenimiento), según un plan de acción emitido conjuntamente por el ministerio y otros ocho departamentos gubernamentales.

Las medidas incluyen la promoción de comidas festivas y eventos gastronómicos con familiares y amigos, la introducción de ofertas y descuentos en electrodomésticos y renovación del hogar, el aumento de la capacidad de transporte, la organización de eventos culturales y turísticos de consumo a nivel nacional, la implementación de promociones de compras en los principales distritos comerciales y la aplicación de descuentos en entradas de cine.

También se ha dado un fuerte énfasis a la expansión de los programas de "recambio de bienes", con mayores subsidios para productos de consumo destinados a respaldar las tiendas físicas.

Además, el Gobierno tiene la intención de optimizar el entorno de pagos para los viajeros internacionales a partir de la mejora de los servicios de tarjetas bancarias, pagos móviles y en efectivo, con el fin de asegurar una experiencia fluida para los turistas entrantes.

La Fiesta de la Primavera, la festividad tradicional más importante de China, es típicamente una temporada alta para el gasto de los consumidores, impulsada por reuniones familiares, viajes, gastronomía, entretenimiento y compras de regalos.

Dado que la demanda interna sigue siendo un motor importante del crecimiento económico, las autoridades han introducido una serie de medidas políticas destinadas a desbloquear aún más el potencial de consumo y estabilizar las expectativas del mercado durante el período festivo.