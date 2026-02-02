Prohíben entrada a Chile por un año a israelí que encendió cigarrillo en Torres del Paine

El Juzgado de Garantía de Puerto Natales (Región de Magallanes) decretó este lunes una salida alternativa para Halifa Nevo, ciudadano israelí formalizado el pasado 14 de enero tras ser sorprendido encendiendo un cigarrillo en el sector del campamento Dickson.

La acción, detectada por personal de la empresa Vértice, infringió la prohibición estricta de uso de fuego al interior del Parque Nacional Torres del Paine, zona de altísimo riesgo de incendios forestales.

Las condiciones de la salida alternativa

Durante la audiencia, la fiscal Paula Hott detalló que el imputado debió realizar una donación inmediata de un millón de pesos al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza para dar término a la causa.

"El Ministerio Público buscó proponer ciertas condiciones que permitieran retribuir este delito", señaló la persecutora.

Además de la sanción económica, se impuso una medida migratoria: la prohibición de ingresar a territorio chileno por el plazo de un año.

Aumento de expulsiones en el parque

La resolución ocurre en medio de una preocupante tendencia informada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que reporta un incremento en la expulsión de turistas durante el cierre de 2025 y el inicio de 2026 debido a faltas reiteradas a la normativa de seguridad.

Las autoridades reiteraron que cualquier foco de fuego en la Patagonia puede derivar en consecuencias ambientales irreparables, exigiendo a los visitantes un respeto riguroso a las normas de la "octava maravilla del mundo".