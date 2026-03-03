Taquilla china supera los 1.440 millones de dólares

Los ingresos de taquilla en China han superado los 10.000 millones de yuanes (unos 1.440 millones de dólares) en lo transcurrido del presente año, según datos de Maoyan, una de las principales plataformas de venta en línea de entradas de cine del país.

La cifra sobrepasó los 10.000 millones de yuanes cerca de las 19:00 horas del domingo, informó la fuente.

Asimismo, se vendieron unos 225 millones de boletos de cine y el total de proyecciones fue de 26,1 millones, de acuerdo con los datos.

Estos números se elevaron en gran medida por las vacaciones del Año Nuevo chino, celebradas del 15 al 23 de febrero y en las que se registró una recaudación en taquilla de más de 5.750 millones de yuanes, como lo evidenciaron datos publicados anteriormente por la Administración de Cine de China.

Maoyan también se ha referido al notable cambio registrado en el perfil demográfico de los espectadores este año, ya que los menores de 25 años representan el 27,61 por ciento del total, frente al 23,53 por ciento del mismo período del año pasado.

Los datos del sector sugieren que la reducción de los precios de las entradas han brindado un impulso al buen rendimiento observado hasta ahora por el mercado.

Taopiaopiao, otra importante plataforma de venta de boletos, señaló que el precio promedio se situó en 42 yuanes en los dos primeros meses de 2026, en comparación con los 50 yuanes del mismo período de 2025. El precio promedio durante los nueve días de las vacaciones mencionadas cayó un 6 por ciento con respecto a esta temporada del año pasado.