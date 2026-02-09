Síguenos:
Gobierno promulgó ley que establece el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

El Presidente Gabriel Boric encabezó este lunes, en el Palacio de La Moneda, la ceremonia de promulgación de la Ley Chile Cuida, que establece un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, y el deber del Estado de garantizar progresivamente su provisión.

La Ley Chile Cuida tiene como objetivo principal brindar apoyos técnicos, capacitaciones y soporte psicosocial a personas cuidadoras y sus familias, así como a quienes enfrentan situaciones de dependencia.

