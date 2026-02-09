Más de dos millones de personas salieron de la lista de espera "no GES" en 2025

El Ministerio de Salud presentó este lunes los resultados del informe asociado a la glosa número 6, que obliga a reportar trimestralmente la situación de la lista de espera "no GES", en la que se afirmó que más de dos millones de personas egresaron de ella.

El informe, que corresponde a cuánta gente espera por un médico, cuánto tiempo tardan en atenderlos y cuántos pacientes han fallecido esperando, expuso la mejora en los ejes de producción y productividad en el sistema público, junto con la capacidad resolutiva de la atención primaria, además del avance en los sistemas de información.

La ministra Ximena Aguilera destacó que "en términos generales, hemos logrado sacar de la lista de espera —que es una lista básicamente de derivación desde la atención primaria para atenciones electivas— a alrededor de dos millones de personas durante estos años".

"Hemos logrado reducir los tiempos de espera en forma significativa, al punto de que en este momento los tiempos de espera son los menores que se tienen registrados desde que se comenzó la medición, que fue el año 2016, y que varios de los servicios de salud ya han completado y logrado cumplir la meta de reducir bajo 200 días de mediana de espera, tanto en lo que es consulta de nueva especialidad —donde hay más servicios que han cumplido la meta— como en el caso de las cirugías electivas", agregó.

En esa misma línea, durante el 2025 se logró revertir la tendencia en la cifra de personas que egresaron de la lista de espera, superando en número a los que ingresaron, pese a que no se alcanzó la meta de reducir el promedio nacional de espera a menos de 200 días para el término del mandato del Presidente Gabriel Boric.

En cuanto a las consultas de nueva especialidad, estas alcanzaron su mejor desempeño con un periodo de espera de 226 días, registrándose que el 68,1% de los pacientes espera menos de un año para ser atendido.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, abordó las cifras de defunciones por lista de espera, las que para el 2024 representaron el 0,9% del total de personas en lista de espera, con el 53% correspondiendo a personas mayores de 75 años y el 77% a mayores de 65.

"Este registro de personas que fallecen estando en lista de espera significa que la persona tenía una atención pendiente al momento de fallecer, correspondiente a una derivación desde la atención primaria en la gran mayoría de los casos", explicó Martorell.

"Corresponden a atenciones electivas y no de urgencia, y sobre el 90% corresponde a consultas de especialista, principalmente para estudio diagnóstico, y menos del 10% a cirugías electivas. No permite atribuir la causa de muerte a la prestación en espera y eso requiere un análisis más detallado que se informa también en la glosa", complementó.

Por otro lado, existen áreas que están bajo vigilancia, como la cirugía menor, donde ya se logró la meta a nivel nacional con una espera de 191 días, y la atención odontológica, que presentaba un importante retraso al inicio del Gobierno, logrando reducirse en 209 días.

En tanto, la ministra Ximena Aguilera sostendrá una reunión bilateral con su sucesora, May Chomalí, para el traspaso de información respecto a los aspectos más generales del sector como el presupuesto, salud mental y atención primaria universal.