Títeres milenarios de China deslumbraron en Chile durante Teatro a Mil

Aplausos y vítores por largos minutos provocó la presentación en Chile de la Compañía de Títeres Rugao, de China, como parte del Festival Internacional Teatro a Mil, el encuentro de artes escénicas más importante de América Latina.

En la Casa de la Cultura Concejal Eduardo Cancino Cáceres, en la popular comuna de Pedro Aguirre Cerda, tanto niños como ancianos presenciaron la función "El encanto de la marioneta oriental", puesta en escena de esa compañía del país asiático, cuyo arte es una milenaria tradición.

El subdirector de la Compañía de Títeres Rugao, Huang Xiaoyong, explicó a Xinhua que "es muy importante para nosotros los chinos las culturas antiguas, entonces tenemos que protegerlas".

"Es un patrimonio cultural e inmaterial de China y de la humanidad, entonces tenemos muchas generaciones que han sostenido esto", agregó el artista en referencia a los títeres.

Huang apuntó que están muy orgullosos de traer su cultura hasta un destino tan lejano de China como es Chile, pero señaló que es una "oportunidad muy importante para nosotros y una manera de propagar la cultura y el intercambio cultural".

"Esta vez tenemos once programas en la función. Hay leyendas antiguas de China y también más recientes que las pueden disfrutar tanto niños como ancianos", agregó.

Los espectáculos que sorprendieron a los chilenos

"El encanto de la marioneta oriental" incluyó marionetas y música, en una función que solo utilizó el lenguaje verbal para reseñar los once espectáculos, lo que permite que, pese a ser un arte de una cultura que se posiciona en las antípodas de Chile, sea entendible y universal para todo público.

Entre los espectáculos destacaron el "Títere de varilla: El rey mono", que fue uno de los favoritos del público; "El títere de hilo interactivo: Avestruz pequeño", y el "Títere de varilla: Transformaciones en mariposa".

Los asistentes también se impresionaron con el "Títere de varilla: Danza de seda larga", un títere de unos 10 metros de colores de seda que baila con gracia y belleza, y el "Títere de varilla: Espectáculo de cambio de rostro", de la tradicional Ópera China de Sichuan, una técnica especial para dar forma a los personajes que sorprendió a los chilenos.

Tras el espectáculo, Guillermo Coronado, un vecino de esta comuna, afirmó a Xinhua que quedó "impresionado" por el uso de las técnicas de este arte chino que, según confesó, "jamás lo había visto".

"Lo volvería a ver. Vine con mi hija y la experiencia fue increíble. Jamás pensé que podíamos ver un show de tan alto nivel en Pedro Aguirre Cerda, donde no llega este tipo de espectáculos", aseguró el chileno de 58 años.

A su vez, Sofía Manríquez, una niña de 13 años que aplaudió durante toda la presentación, confesó a Xinhua que en el futuro le gustaría ser parte de una compañía de marionetas chinas.

"Jamás había visto algo así en mi vida. Le pedí una de las marionetas a mi mamá para practicar en la casa", dijo la niña entre la risa cómplice de su madre.

2.000 años de historia

Rugao es conocida como la "Ciudad del títere" y los registros históricos indican que ese arte en esa localidad se originó en las dinastías Han y Tang.

Durante más de 2.000 años, los títeres de Rugao han sido reconocidos por su rica tradición en el arte popular, lo que permitió que, en 2006, fueran incluidos en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia de Jiangsu.

La edicion 33 del Festival Internacional Teatro a Mil se realiza en Chile desde el 3 hasta el 26 de enero, con 89 espectáculos de 16 países de Europa, Asia y América.