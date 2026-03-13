Incluido un posible montaje: Las líneas investigativas del caso Rojas Vade

El Ministerio Público investiga nuevas hipótesis sobre el caso del exconvencional constituyente Rodrigo Rojas Vade, que está internado en riesgo vital en el Hospital San Juan de Dios tras ser hallado el miércoles a un costado de su vehículo inconsciente y con contusiones en la cabeza.

Rojas Vade, que también tenía amarrados sus manos y pies y presentaba rayados en sus brazos con las consignas "No + zurdos" y "Viva Kast", fue producto de un secuestro o de un ataque con motivaciones políticas, según evalúa el Ministerio Público.

Sin embargo, de acuerdo con La Tercera, el ente persecutor abrió otra línea investigativa: un posible montaje por parte del propio exconstituyente, luego que la PDI encontrara elementos de interés al periciar su domicilio el jueves en Melipilla.

Los detalles de la nueva línea investigativa

Según el medio citado, los detectives hallaron al interior de una mochila las mismas amarras blancas de plástico que Rojas Vade tenía en sus extremidades.

Además, conforme a las fuentes de la investigación, el estado grave en el que el exconvencional fue encontrado no se debió a las contusiones, sino a una sobredosis de drogas.

Las mismas fuentes sostienen que Rojas Vade tenía un problema de drogadicción y que el consumo identificado correspondería a heroína.

De todos modos, los investigadores -que también encontraron el celular del afectado y comenzaron a periciarlo- no descartan la participación de terceros y continúan las indagaciones en varios frentes.

Rojas Vade "se mantiene estable dentro de su gravedad" y evoluciona "favorable"

Desde el Hospital San Juan de Dios señalaron que Rojas Vade se mantiene internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): "Se mantiene estable dentro de su gravedad y ha presentado una evolución clínica favorable durante las últimas horas".

"El equipo clínico continúa con un manejo terapéutico y evaluación permanente de su evolución, de acuerdo con los protocolos establecidos", añadieron.